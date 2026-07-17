Ünlülere uyuşturucu operasyonu

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan isimler şöyle:

Şarkıcılar Sıla Gençoğlu ile İlyas Yalçıntaş, Med Yapım’ın sahibi Mehmet Fatih Aksoy, DJ ve influencer Şefik Ömer Dolman, şarkıcı Aybüke Aldere, model stil danışmanı Ayşe Nur Balcı, model Ayşenur İrem Haznedar, komedyen Cem Yılmaz’ın kuzeni Öner Faruk Işık, menajer Orhan Yıldız, Yaşar İpek’in kız kardeşi gazeteci ve sunucu Eylem İpek Şafak (Gazete Magazin’in sahibi) ile eşi Park Şamdan Pera restoranının sahibi Gökhan Şafak, yapımcı işinsanı Ateş İnce, sosyal medya fenomeni Buğra Balkaya, dijital içerik üreticisi Asude Mercan, işletmeci Hilal Zeynep Hedbe, işinsanı Volkan Büyükhanlı, oyuncu Burak Çelik, 2015 Miss Model of Turkey birincisi ve model Büşra Tatar (Canbaz), Yeni Nesil Meyhane’nin sahibi Feyza Cihan.

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İKİ KİŞİ SERBEST KALDI

Jandarma ve Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri tamamlanan Mehmet Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak serbest bırakılırken, İlyas Yalçıntaş, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Orhan Yıldız, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya ve Asude Mercan Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan ancak gözaltına henüz alınmayan isimler ise şöyle: Şişko Perihan isimli meyhanenin ortakları Akın Altan ve Cenk Çöteli, işletmeci Kübra Altay, Türkiye Jokey Kulubü’ne bağlı yarış atları bulunan Melis Selçukoğlu, işinsanı Oğuz Alp Güler ve işinsanı Ümit Aslan.

‘O TARTI KALORİ SAYIMIM İÇİN’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İlyas Yalçıntaş, “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bazı haberlerin aksine, evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen ‘hassas terazi’ ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgâhında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Yargı sürecine güvenim tamdır. Kamuoyundan süreç sonuçlanana kadar sağduyu ve anlayış bekliyorum” dedi.