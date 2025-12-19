Ünlülere uyuşturucu operasyonu

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında organizatör ve sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar tutuklanmıştı. Yaşar’ın tutuklanmasının ardından bazı medya çalışanları da şüpheli olarak soruşturmaya dahil edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk’ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak’, ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç, Dilara Yıldız, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet, ve Hande Sarıoğlu ise serbest bırakılmıştı.

SPİKER CEBECİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, 17 Aralık 2025’te alınan ek ifadesinin ardından ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Cebeci ile aynı gün, tutuklu bulunduğu cezaevinden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, savcılığa ‘etkin pişmanlık’ hükümleri kapsamında ifade vermişti. Yaşar, verdiği bilgiler yeterli görülerek tahliye edilmişti.

Haberin Devamı

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Devam eden ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı. Yurtdışında oldukları belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Danla Biliç, İrem Sak, Aleyna Tilki ve Mümine Sena Yıldız, jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Uyuşturucu testi için örnekleri alınan isimler, daha sonra serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Öte yandan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş de ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı. Ateş savcılıktaki ifadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrılırken, uyuşturucu testi vereceği öğrenildi.

TÜZÜNATAÇ EK İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘uyuşturucu kullandıkları’ iddiasıyla ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında test sonucu pozitif çıkan Berrak Tüzünataç ek ifade vermek için dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. Tüzünataç ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.