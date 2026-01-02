Ünlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdi

Haberin Devamı

RUS Çarlığı, 1. Dünya Savaşı devam ederken 1917’de ‘Bolşevik Devrimi’ ile yeni bir döneme girdi. Çarlık rejimini deviren Bolşeviklerin kısa süre sonra ‘Sovyetler Birliği’ adını alacak yeni rejimi hemen kurması kolay olmayacaktı. Büyük bir iç savaş başladı. Rus topraklarında kan gövdeyi götürüyordu.

Bir tarafta Çar’a bağlı generaller ve onların yönetimindeki ‘Beyaz Ordu’; diğer tarafta da Lenin, Troçki ve Stalin gibi ‘devrimci’ güçlerin idaresindeki ‘Kızıl Ordu’ vardı. Son Rus Çarı 2. Nikolay ve ailesi Bolşeviklerce esir alınmıştı.

Çarın sadık generalleri Denikin, Kolçak ve Wrangel bütün güçleriyle mücadele etti. Ancak ne Çarı ne de rejimini kurtarabildiler. Çar ve ailesi kurşuna dizildi. Wrangel ise son mücadelesini Kırım’da verdi. İngiliz ve Fransızların da desteğine rağmen yapacak bir şeyi kalmadı. 1920’nin kasım ayında binlerce kişilik ordusuyla İstanbul’a sığındı. İçinde ‘kontesler’, ‘prensesler’ ve onlar gibi ‘soylular’ da Wrangel’in ordusuyla İstanbul’a geldi.

İstanbul zaten işgal altındaydı. Şehre İngiliz ve Fransızlar hâkimdi. İstanbul’un yerli halkı savaşın ağır şartlarında ezilmişti. Ama ‘Beyaz’ Rusların ilk günleri gayet renkli geçecekti. Rus soyluları, zenginleri, sanatçıları beraberlerinde sadece hizmetçilerini değil yeni bir eğlence kültürü de getirmişlerdi.

Pera’nın, Karaköy’ün mekânlarını artık Rus şarkıcılar, tiyatrocular ve ‘Haraşo’ denilen güzel Rus kadınlarından oluşan yeni bir gece hayatı sarmıştı. Bu adeta işgal altında yeni bir işgaldi. Bu hayatın içine gizledikleri ‘beyaz’ bir ur ise onlar birkaç yıl sonra İstanbul’u terk ettikten sonra bile adeta kirli bir iz gibi İstanbul’un gece hayatında kaldı.

MAZHAR OSMAN: PADİŞAH YASAKLAMIŞTI

Türkiye’deki psikiyatrinin öncülerinden, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mazhar Osman’a göre Beyaz Ruslardan kalan zehirli ‘Beyaz’ ‘Rus Enfiyesi’ diye yayılan kokaindi... Mazhar Osman, ilk kez 1934’te basılan ve geçen yıl son baskılarından biri yapılan “Keyif Veren Zehirler” adlı kitabında bu süreci detaylarıyla şöyle anlatıyor: “Biz Türkler kokaini Wrangel ordusu ile gelen nazlı, cilveli insanlardan öğrendik.

İstanbul işgal edildiğinde Rus göçmenlerinin korumasında yeni bir keyif aracı (kokain) öğrenmişler ve gençlerimizi bununla zehirlemeye başlamışlardı. Biz doktorlar İstanbul’da kokain alışkanlığının başlangıcını bu yolla belirledik. 2. Abdülhamid döneminde kokaini doktorlar (tedavi için) bile kullanamazdı. Etkisinde oynaklık görüldüğü, tıbbi dozajında bile zehirlenme belirtileri gösterdiği için padişah bir buyrukla ilaç gibi kullanılmasını da yasaklamıştı.

Kokain insanın yaradılışını en çok ortaya çıkaran zehirdir. Tozu kokladıktan sonra kişi bütün erdem ve kusurlarını ortaya döker, gizli kalmaz. Anlayış, uyum ve topluma saygı o anda yok olur. Bağımlıların birçoğu yalnız kullanmaktan kesinlikle zevk almaz, toplu ayin yapar. Yüzeysel bir canlılık olur. (Güya) felsefeden sanattan konuşurlar. Kendileri sorar, kendileri cevaplar, her biri ayrı gramofondur. Cinsel yönden sapıklık günden güne artar. Utanma ortadan kalkar, kıskançlık kalmaz.

Ahlak duygusu söner, onur ve namus yabancılaşır. Kokain partisi bütün engelleri devirir, fuhuş serbestleşir. Bazı kadınlarda cinnet derecesinde doyumsuz şehvet görülür.

Hükümetimiz memleketimize yeni giren bu kötülüklere karşı önlem almıştır. Bu konudaki komisyona ben de davet edilmiştim. İlk kullanana, bağımlıya, başkasını alıştırana, satana ayrı ayrı cezalar teklif etmiştik. Bakış açımızın tamamen kabul edildiğini gördük.”

Beyaz Ruslar, İstanbul’un eğlence ve gece hayatını derinden etkilemişti.

