Ünlülere operasyon... Uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındılar

Güncelleme Tarihi:

Aziz ÖzenElif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 07:00

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekipleri dün sabah İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Yusuf Aktaş (Reynmen), rapçi Emirhan Çakal, dijital içerik üreticileri Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven, Fırat Yayla ve Döndü Şahin gözaltına alındı.

Yurtdışında olduğu öğrenilen Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen ve Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İbrahim Tilaver’in ise hastanede tedavi gördüğü, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Eray Durmuş’un ise arandığı bilgisine ulaşıldı.

Önceki gün gözaltına alınan fenomen Mika Raun Can ise ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklandı. 

