Ünlülere operasyon

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ekiplerince dün sabah saatlerinde 16 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Hande Erçel’in yurtdışında olduğu öğrenildi.

‘ÜLKEME DÖNEREK İFADEMİ VERECEĞİM’

Gözaltına alınan 14 kişi işlemlerinin ardından saat 15.00’de Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 14 şüpheli için 15.15’te saç ve kan örneği alma işlemine başlandı. 1 saat süren işlemlerin ardından şüpheliler yeniden Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurtdışındayım. Gece sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gözaltı kararı verilen isimler şöyle: Fikret Orman, Güzide Duran, Hande Erçel, Burak Elmas, Didem Soydan, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Onur Talay, Mustafa Tari.