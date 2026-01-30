Ünlülere ilişkin uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Ümit Karan itirafçı olmak istiyor iddiası

Haberin Devamı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken isimlerden biri de Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan oldu. Karan, 14 Ocak’ta yurt dışı seyahatinden dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınırken, 16 Ocak’ta sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu madde ticareti iddiası ve kullanımı suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ümit Karan’ın soruşturma kapsamında itirafçı olmak istediği öğrenildi.

İTİRAFÇI OLMAK İSTİYOR İDDİASI

Son gelişmeleri CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz anlattı;

"Ümit Karan yaklaşık 20 gündür cezaevinde bulunuyor. Ümit Kara, savcılığa bir dilekçe sunuldu avukatı aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği, itirafçı olarak dosya kapsamında bildiklerini anlatacağı yönünde bir dilekçe sunduğu öğrenildi.

Ümit Karan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebi oldu diyebiliriz. Şu an için ifadesini henüz alınmadı. Savcının değerlendirmesinde bu talep. Savcılık bu talebi değerlendirecek. Eğer uygun görülürse Ümit Karahan tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilerek savcılıkta ifadesi alınacak. Detaylı bir ifade vermesi bekleniyor. Elbette ki o etkin pişmanlık ifadesini verdikten sonra soruşturmada neler yaşanacak bunu takip edeceğiz.

Soruşturmanın bir diğer ayağı hala devam ediyor. 6 Ekim’de başlayan bir süreç ayları geride bıraktık. Hala gözaltına alınan isimler var gözaltına alınan isimler peyderpey adli tıp kurumuna sevk ediliyor burada örnekleri alınıyor. "