Ünlüler kendilerini istismar edenleri ifşa etti: ‘Dedem tarafından istismara uğradım’

Son Yaz dizisinin oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, dedesi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı. Sancaktutan sosyal medyadan önce, çocukken akrabasının istismar ettiğini paylaşan avukat Feyza Altun’un mesajının üzerine “İtiraf ediyorum” notunu düştü. Ardından Instagram hikayesinde “Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?” mesajını yazdı.

Oyuncu bir süre sonra da “Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! ” diye yazdı. Oyuncu Seray Kaya da sosyal medyadan “Ben de çocuktum... Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum” diye haykırdı.

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