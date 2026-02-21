Ünlüler kendilerini böyle savundu

Haberin Devamı

Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmıştı. Eski milli boksör Adem Kılıçcı’nın arasında bulunduğu 12 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘SOKAKTAKİ TORBACIDAN ALDIM’

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcı Murat Dalkılıç ve eski milli boksör Adem Kılıçcı’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Kaan Tangöze şunları söyledi: “Tanınan bir sanatçıyım. Yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Şahsı tanımıyorum. Evli ve 3 çocuk sahibiyim. İşleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir.”

Kaan Tangöze, kan ve idrar örneklerinin temiz çıkacağına inandığını belirterek, en son 1 ay önce Almanya turnesinde uyuşturucu içtiğini söyledi.

‘POSTA KUTUSUNA BIRAKTILAR’

İsmail Hacıoğlu ise savcılık ifadesinde, “Esrarı Hollanda’da deneyimledim. Zaman zaman kullandığım dönemler oldu. Maddeyi Telegram’da bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım” dedi.

Murat Dalkılıç ise “Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım” dedi.

Adem Kılıçcı da ifadesinde şunları söyledi: “Kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Pişmanım.”