Ünlüler ‘Haydi aşıya’ diyecek

Edinilen bilgiye göre, Çin aşısının Türkiye’ye gelişinde bir süre gecikme yaşandı. Bu nedenle aşıların hazırlanması ve aşılama süreci ocak ayında başlayacak. Toplumdaki aşıya karşı çekingenliği, endişeleri ve olumsuz yargıyı kırmak için de büyük bir kampanya hazırlığına başlandı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri toplu olarak aşı yaptıracak. Kampanyada sporcu ve sanatçılardan da yararlanılacak. Ünlü isimler halkı aşı olmaya çağıracak. Öncelik listesinde sadece sağlık personeli değil, tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri de olacak.

YAYGIN AŞILAMA

Haziran ayına kadar 83 milyon nüfusun, 60 milyonunun aşılanması planlanıyor. Ancak toplumda aşıyı tercih etme oranlarının yüzde 50-60 civarında olduğu da biliniyor. Aşılama Türkiye genelinde aynı anda başlayacak. Sağlık kuruluşlarının yanı sıra, organize sanayi bölgelerinde ve büyük işletmelerde işyeri hekimleri tarafından da yapılacak. Huzurevlerinde ve cezaevinde olanlara da buralara gidilerek aşı uygulanacak. Gerektiği takdirde, özel hastaneler de aşılama için devreye sokulacak.

BAĞIŞIKLIK İZLENECEK

Aşılama tamamlandıktan sonra toplumsal bağışıklık izlenecek. Koronavirüsün seyrine göre gerekirse yaz aylarının sonunda ikinci kez aşılama yapılabilecek. Virüs akraba virüsleri gibi yok mu olacak yoksa kış gripleri gibi seyretmeye devam mı edecek, bunlar izlenecek.