Olay, dÃ¼n saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ OrtakÃ¶yâ€™de meydana geldi

Edinilen bilgiye gÃ¶re paletli kepÃ§eyle yokuÅŸ Ã§Ä±kan Ä°smail K, henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle kontrolÃ¼ kaybetti. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya baÅŸlayan tonlarca aÄŸÄ±rlÄ±ktaki kepÃ§e, park halindeki iki araca Ã§arptÄ±ktan sonra kaldÄ±rÄ±ma duvarÄ±na Ã§arparak durabildi. FacianÄ±n eÅŸiÄŸinden dÃ¶nÃ¼len olayda, kepÃ§enin eve girmemesi sonucu ucuz atlatÄ±ldÄ±. Olay sonrasÄ± araÃ§lardan biri kullanÄ±lamaz hale gelirken, diÄŸer araÃ§ta ise maddi hasar oluÅŸtu.

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AraÃ§ sahiplerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen polis, Ã§evrede Ã¶nlem aldÄ±. KazayÄ± duyarak olay yerine gelen sahipler ise gÃ¶rdÃ¼kleri manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸtÄ± kaldÄ±.

AracÄ±nÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini gÃ¶renÂYoutuber Bilge Su IÅŸÄ±k ise uzun sÃ¼re aracÄ±na baktÄ±. Polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan otomobil Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla emniyet otoparkÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Polis, olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.