Ünlü yönetmenin taciz iddiasına 3 ay uzaklaştırma

Yönetmen Mete Sözer, Nilüfer Şasev Özbek’in 14 yıldır kendisini rahatsız ettiğini, birçok iletişim araçlarıyla taciz boyutunda içerikler paylaştığını gerekçe göstererek, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçede, “Sözer, engelledikçe Nilüfer Şasev Özbek paylaşımlarının dozunu artırmış, kendisine ait olmayan numaralar üzerinden ya da sahte hesaplar açarak eylemlerine devam etmiştir. Sözer, bu eylemlerine son vermesi için davalıya ihtarname göndermiştir. Taraflar 30 gün boyunca söz konusu eylemlerin durdurulması ve bu süreci uzlaşarak sonlandıracakları yönünde anlaşmışlardır. Ancak Özbek süre dolduktan sonra eylemlerine devam etmiştir” denildi.

‘RUH SAĞLIĞI ZARAR GÖRDÜ’

Sözer’in avukatı, “Davalının eylemlerinden dolayı Sözer’in sosyal hayatı ve ruh sağlığı ciddi bir şekilde zarar görmektedir. Özbek eylemlerinden vazgeçmemektedir” dedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Özbek’in 3 aylık süreyle Sözer’e yönelik tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, bulunduğu konut ile işyerine yaklaşmamasına karar verdi.

ÖZBEK’İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Karara itiraz eden Özbek, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını istedi. Sözer’in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını dava dilekçesinde anlatan Özbek’in avukatı, “Sözer, şantaj yaparak Nilüfer Şasev Özbek’in yıllardır endişe içinde yaşamasına neden olmuştur. Davacı yalnızca Özbek’in kendisine gönderdiği mesajları ayıklayıp, taciz eden pozisyonuna sokmuş ve kadınlık onurunu zedelemiştir” dedi. Ancak mahkeme verilen korunma kararının yerinde olduğu gerekçesiyle Özbek’in itiraz talebini reddetti.