Ünlü yönetmenin ‘Göbeklitepe’ zaferi

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İddiaya göre, filmin içeriği ve görüntüleri yazar Levent Sepici ile Sınırötesi Yayınları tarafından izin alınmadan ‘Anadolu’da Keşfedilen Dünyanın İlk Mabedi: Göbeklitepe’ isimli kitapta kullanıldı. Söz konusu belgesel filminin görüntülerinin kendisinden izin alınmadan kullanılması nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren Ahmet Turgut Yazman, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, yazar Levent Sepici ile Sınırötesi Yayınları’na 50 bin lira maddi, 150 bin lira manevi olmak üzere toplam 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yazman ayrıca haksız tecavüzün önlenmesi ve durdurulmasını talep etti.

Yazar Levent Sepici ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, ‘Anadolu’da Keşfedilen Dünyanın İlk Mabedi: Göbeklitepe’ isimli kitabında kullanılan içerik ve görsellerin yönetmen Ahmet Turgut Yazman’ın belgesel filminden almadığını öne sürdü. Söz konusu içerik ve görsellerin genel bilgi içerdiğini belirten Levent Sepici, bu içerik ve görsellerin Ahmet Turgut Yazman’ın tekelinde olmadığını bu nedenle de davanın reddini istedi.

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10 YILLIK FAİZİYLE ÖDENECEK

Mahkeme, yazar Levent Sepici ile Sınırötesi Yayınları’nın 47 bin 893 lira 85 kuruş maddi, 10 bin lira da manevi olmak üzere toplam 52 bin 893 lira 85 kuruş tazminatı, 10 yıllık faizi ile Yazman’a ödemesine karar verdi.