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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'ya haraç tehdidi: Eski damat ve iş insanı gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Uslu#Ecem Uslu#Şantaj
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 14:59

İstanbul'daki kurşunlama ve haraç çetesine yönelik operasyonda şoke eden detaylar gün yüzüne çıktı. "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'dan 3,5 milyon avro haraç isteyenlerin arasında eski damadının da olduğu belirlendi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haraç almak amacıyla ev ve işyerlerini kurşunlayan ve tehditle para toplamaya çalıştıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Gasp Büro Amirliği’ndeki sorguları sürerken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ünlü yapımcı Mustafa Usluya haraç tehdidi: Eski damat ve iş insanı gözaltında

ÜNLÜ YAPIMCI VE KIZINDAN PARA İSTEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, yapımcı Mustafa Uslu ile sanal medya ünlüsü kızı Ecem Uslu’ya telefonla tehdit mesajları göndererek para istedikleri iddia edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi.

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Ünlü yapımcı Mustafa Usluya haraç tehdidi: Eski damat ve iş insanı gözaltında

MUSTAFA USLU ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu’nun tehditlerle ilgili polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Mustafa Uslu’nun şikayetinde, yurt dışı numaralardan kendisine mesaj gönderen kişinin, “A.S.’ye olan borcunu ödeyeceksin. 3,5 milyon Euro’yu vereceksin. Yoksa sen bilirsin” şeklinde tehditte bulunduğunu söylediği belirtildi.

Aynı kişilerin kızı ve ailesinin diğer üyelerine de benzer mesajlar gönderdiğini anlatan Uslu’nun, tehditlerin arkasında daha önce davalık olduğu gayrimenkul danışmanı A.S., onun ortağı S.S. ve eski damadı F.D.’nin olabileceğini polise söylediği öğrenildi.

Ünlü yapımcı Mustafa Usluya haraç tehdidi: Eski damat ve iş insanı gözaltında

HARAÇ İSTEYENLER ARASINDA ESKİ DAMADI DA VAR

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, tehdit ve zorla para isteme olaylarıyla ilgili aralarında eski damat F.D., gayrimenkul danışmanı A.S. ve ortağı S.S.’nin de bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Ünlü yapımcı Mustafa Usluya haraç tehdidi: Eski damat ve iş insanı gözaltında

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gasp Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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#Mustafa Uslu#Ecem Uslu#Şantaj

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