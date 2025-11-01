Ünlü voleybolcularla formalı hatıra

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde VakıfBank Genel Müdürlüğü’nün yeni faaliyete geçen VakıfBank Sanat Galerisi’nin açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Erdoğan, Vakıfbank’a teşekkür ederek, serginin genç sanatçılara örnek olmasını temenni etti. Emine Erdoğan, daha sonra fotoğraf sanatçılığının öncülerinden Ara Güler’in büyük çoğunluğu siyah beyaz 114 fotoğrafının yer aldığı sergiyi gezdi.

ZEHRA GÜNEŞ’TEN İMZALI FORMA

Erdoğan, sergiyi gezdikten sonra Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla fotoğraf çektirdi. Dünya çapında başarılara imza atan millilerin boylarının uzunluğu, Emine Erdoğan’ın gülümsemesine neden oldu.

Takım kaptanı Zehra Güneş, Erdoğan’a üzerinde isminin yer aldığı ve voleybolcularca imzalanan formayı takdim etti.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih tarafından, Emine Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yer aldığı, Ara Güler tarafından çekilen fotoğrafı hediye etti.

İŞ DÜNYASINDAN TEMSİLCİLER

Açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politika Kurulu Üyeleri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, iş dünyasının tanınan isimleri, kültür sanat editörleri ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

ARA GÜLER ÇEKMİŞTİ

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in deklanşöründen çıkan eserler hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla birlikte yer aldığı karenin önünde poz verdi.