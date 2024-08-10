Ünlü vokalistten ‘taciz’ şikâyeti

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Ahmet K. tarafından gönderilen ağır hakaret ve cinsel taciz içerikli mesajdan haberdar olan Tufantepe, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘HESABIM ÇALINDI’ DEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve Diyarbakır’da yaşadığı öğrenilen Ahmet K., davaya konu Facebook isimli sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, ancak hesabı çalındığı için kullanmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ahmet K.’nın, “cinsel taciz” suçundan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.