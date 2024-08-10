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Ünlü vokalistten ‘taciz’ şikâyeti

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#Tuğba Tufantepe#Taciz#Taciz Şikayeti
Ünlü vokalistten ‘taciz’ şikâyeti
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

AJDA Pekkan’ın ana vokalisti, Tarık Sezer Orkestrası’nın da assolisti olan şarkıcı Tuğba Tufantepe’ye 28 Temmuz 2023’te sosyal medya hesabı Facebook üzerinden bir mesaj geldi.

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Ahmet K. tarafından gönderilen ağır hakaret ve cinsel taciz içerikli mesajdan haberdar olan Tufantepe, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘HESABIM ÇALINDI’ DEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve Diyarbakır’da yaşadığı öğrenilen Ahmet K., davaya konu Facebook isimli sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, ancak hesabı çalındığı için kullanmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ahmet K.’nın, “cinsel taciz” suçundan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

 

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#Tuğba Tufantepe#Taciz#Taciz Şikayeti

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