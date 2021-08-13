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DHA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 19:08 | Son Güncelleme:

Ünlü türkücünün düğün salonunda yangın çıktı!

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Ünlü türkücünün düğün salonunda yangın çıktı!

AdıyamanN’ın Besni ilçesinde, türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Besni- Gaziantep yolu üzerinde bulunan türkücü Latif Doğan’a ait düğün salonundan duman ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından düğün salonu içerisinde bulunan ahşap kafeterya, müdüriyet ve mutfak bölümünde çıkan yangını 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma işleminin devam ettiği düğün salonunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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