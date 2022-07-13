Ünlü turizm merkezlerine tatilci akını! Adım atacak yer kalmadı

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Muğla'nın 1 milyon 21 bin 141 olan nüfusu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyonu aştı. Tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, turistlik ilçelere araç girişi ise halen sürüyor. Kente gelmeyi sürdüren yerli turistler, kara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Plajlar tıklım tıklım dolarken, kamp alanlarında da boşluk kalmadı. Bodrum'un 187 bin 284 nüfusu 1 milyona, Datça'nın 24 bin 519 nüfusu 300 bine, Fethiye'nin 170 bin 379 nüfusu 700 bine, Marmaris'in 97 bin 705 nüfusu 800 bine, Ula'nın 26 bin 306 olan nüfusu ise 200 bine dayandı. Rezervasyonsuz gelen tatilciler, geceyi araçlarında ya da ağaçların altına geçirmeyi tercih ederek geri dönmüyor. Jandarma ve polis ekipleri, güvenlik tedbirini en üst seviyeye çıkarttı.

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Bodrum

BODRUM'A 250 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, özellikle arife gününden itibaren ilçeye 250 binin üzerinde aracın giriş yaptığını söyledi. Girgin, "Bodrum'un resmi nüfusu 188 bin. Yaz turizmin başlaması ve bayramla birlikte ilçe nüfusu yaklaşık olarak 1 milyona dayandı. Bayramla birlikte otellerde yer bulmak çok zorlaştı" dedi.

'YABANCI TURİSTTE CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLENDİ'

Birçok otelde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını ifade eden Girgin, "Geri kalan temmuz dönemi için otellerde yüzde 90 oranında bir doluluk seyri var. Hissedilen şehir doluluğuna baktığımızda ise pandeminin getirmiş olduğu iç pazar hareketliliği bu yıl yurt dışı pazarının açılmasıyla birlikte, iç pazar yoğunluğunun dağılım gösterdiği görünüyor. Son iki yılın ardından yabancı turistte ciddi bir artış gözlendi. Yerli turistin ise yurt dışı tatil yaptığı da gözlemler dahilinde. Ağustos ayı içinse hala avantajlı tatil fırsatları yerli ve yabancı turisti cezbediyor" diye konuştu.

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'İNGİLİZ PAZARINDAN CİDDİ BİR TALEP VAR'

Özellikle İngiliz pazarında ciddi talep olduğunu ifade eden Girgin, "Birçok tatil alternatifinin yer aldığı Bodrum'a herkesi bekliyoruz. Yabancı turistte uzun süredir Bodrum özlemi vardı. Özellikle İngiliz pazarından ciddi bir talep var. Öte yandan Bodrum-Milas havalimanı haziran sonu rakamlarına baktığımızda; yurt dışından 275 bine yakın yolcu geldi. Bir önceki sene ise bu rakam 93 bin civarındaydı. Deniz yolu taşımacılığına baktığımızda da 65 binin üzerinde haziran sonu itibarıyla yabancı turist geldi. Bir önceki yıl, bu rakam 761 bin civarındaydı."

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ÇEŞME'DE NÜFUS 20 KAT ARTTI

Tatilcilerin akın ettiği noktalardan biri de İzmir'in turist ilçesi Çeşme oldu. Bayram yoğunluğu nedeniyle ilçede nüfus 20 kat artarak 1 milyona yaklaşırken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Trafiği artan ilçede, otoparkların çoğunda yer olmadığı belirtildi. İzmir-Çeşme Çevre Yolu'nda da özellikle sabah ve öğle saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. İlçenin bazı noktalarında ise dün akşam fazla tüketim nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Çeşme'de yoğunluğun 17 Temmuz'a kadar süreceği tahmin ediliyor.

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DOLULUK YÜZDE 90'A ULAŞTI

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da tatilcilerin esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Oran, şöyle konuştu:

"Bayramın 2 ve 3'üncü gününde otellerdeki doluluk oranlarında yüzde 90 ila 100 arasındaydı ve nüfus da 1 milyona ulaştı. Bu da esnafa olumlu bir şekilde yansıdı. Tabi ki ufak tefek sorunlar oldu. Ancak böyle ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde, buradaki yerli vatandaşımızın da esnafımıza destek anlamında sıkıntıya katlandığını düşünüyorum."

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok ise "48 bin nüfusu olan ilçede, bu rakam 20 kat artarak 1 milyona dayandı. Bu sayının büyük çoğunluğunu yerli turistler oluşturuyor. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı. Burada şunu da eklemek gerekiyor ki; artan hayat şartlarına rağmen işletmeler de fiyatları ellerinden geldiğince makul seviyede tuttular" dedi.

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BOZCAADA'DA TÜM TESİSLER DOLU

Bayram tatilinde Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde de hareketlilik yaşandı. Yerleşik nüfusu 3 bin 98 olan ilçedeki 4 bin 400 olan yatak kapasitesi, tamamen doldu. Turizm sezonu ile çalışan sayısının da arttığı ilçenin nüfusu 30 bine ulaştı.