Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı! Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklamaPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama#Zelenski
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildiÜnlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı! Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi#Antalya
Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacak#Pandemi
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Kimse Fatih Terim ve Mustafa Denizliye şanslı demesin'Kimse Fatih Terim ve Mustafa Denizli'ye şanslı demesin!'#Galatasaray Göztepe
Akbaşoğlu ve enflasyonAkbaşoğlu ve enflasyon#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Survivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladıSurvivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı!#Survivor All Star
Çocukları yoktu eşi gördüÇocukları yoktu eşi gördü#Halil Falyalı
Gizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu İlk tepki babasından gelmiştirGizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu! 'İlk tepki babasından gelmiştir'#Gizem Tuncer
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı! Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi

#Antalya#Köpek Balığı#Eğlence Merkezi
Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki gece kulübünde, akvaryum içinde 10 yıldır tutulan köpek balığı 'Summer', yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar sonrası il merkezindeki yeni yaşam alanı akvaryuma nakledildi.

Haberin Devamı

Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da gece kulübündeki 10 metrekarelik akvaryum içinde beslenen 60-70 santim boyunda, 6-7 kilo ağırlığındaki köpek balığı, 10 yıl önce satın alındı. 'Summer' adı verilen siyah uçlu köpek balığı, eğlenmek için gelenlerin ilgisiyle karşılaştı. Eğlenmeye gelenler, köpek balığı ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Eğlence mekanına gelen Alman turist, Almanya'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya'ya (PETA Deutschland e.V.) 'Summer'ın durumunu bildirdi. Bunun üzerine PETA'dan işletme sahibine, köpek balığının doğal ortamına bırakılması yönünde uyarı geldi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, balığın işletmeden alınıp uygun koşullara kavuşturulması talimatını verdi. Belediye yetkilileri de kent merkezinde yer alan Avrupa'nın en büyük tüneline sahip akvaryumunun yetkilileriyle görüşerek, 'Summer'ı buraya nakletmek için harekete geçti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

En büyük korku gerçek oldu Putinden Rus ordusuna talimatEn büyük korku gerçek oldu! Putin'den Rus ordusuna talimatHaberi görüntüle

ÖNCE SU ARDINDAN BALIK ALINDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekip, köpek balığını almak için sabah saatlerinde eğlence merkezine geldi. Burada işletme sahipleri tarafından karşılanan ekip, önce köpek balığının bulunduğu suyun tuzluluk, ısı ve oksijen seviyesini ölçtü. Ardından su, kamyonet içindeki dev tanka aktarıldı. Aktarma işlemi 1 saat sürdü. Su seviyesi düşen akvaryuma görevli, çıplak ayakla girerek köpek balığını branda ağla yakaladı. Güçlükle kontrol edilen köpek balığı 'Summer', hızla kamyonet içerisindeki tanka alındı. Tank içine de özel cihaz yerleştirilerek yolculuk süresince köpek balığına oksijen desteği sağlandı.

Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi

50 BİN DOLAR TEKLİF EDEN OLMUŞ

İşletme yetkilisi Ahmet Uyar, 10 yıl boyunca taze balıkla beslenen köpek balığının bulunduğu akvaryumun başında her gece bir güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini, akvaryuma yaklaşılmaması için etrafına demir bariyerler yerleştirildiğini anlattı. Balığın bir akvaryumcudan 10 santimetre boyundayken alındığını kaydeden Uyar, “Ayrılmak bizim için biraz zor olacak ancak daha iyi bir yerde olacağı için de sevinçliyiz. Hüznü ve sevinci aynı anda yaşıyoruz. 'Summer'ı almak isteyenler oldu hatta spor dünyasından birkaç isim 50 bin dolar teklif etti ama kabul etmedik. Bu alanda yeni bir projemiz olacak. Akvaryum duracak ve yerine daha farklı balık türlerini düşünüyoruz. Sesten, ışıktan rahatsız olmayacak balık türleri olacak" diye konuştu.

Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi

Ahmet Uyar, balığın ses ve ışık sisteminden rahatsız olmadığını, bunun defalarca inceleme yapan uzmanlar tarafından rapor edildiğini de dile getirdi.

Haberin Devamı

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli su ürünleri mühendisi Nazif Ay ise köpek balığının yaşadığı alanda aslında rahatsız olmadığını söyledi. Uygun koşullar oluşmasaydı balığın büyümeyeceğini ve bir süre sonra öleceğini de anlatan Ay, “Tropikal tür. İşletme balığa son derece iyi bakmış. Sağlıklı durumda. Sadece daha iyi bir yerde yaşaması için taşıyoruz" dedi.

AYNI TÜRDE 5 KÖPEK BALIĞIYLA YAŞAYACAK

2 saatlik yolculuğun ardından 'Summer', Antalya merkezdeki yeni yuvasına getirildi. Burada görevlilerce alınan 'Summer', birkaç günlüğüne misafir edileceği ve gözleneceği tanka yerleştirildi.

Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi

'Summer', 21 gün sonra 37 metrekarelik, içinde 37 ton su bulunan, aynı türde 5 çeşit köpek balığının bulunduğu akvaryumda yaşayacak. Köpek balığı 'Summer'ın tüm ömrünü akvaryumda geçirdiği ve insan tarafından beslenmeye alıştığı için doğal yaşam ortamına dönmesinin mümkün olmadığı, bundan sonraki yaşamını akvaryumda sürdüreceği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Köpek Balığı#Eğlence Merkezi

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği