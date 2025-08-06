Ünlü turizm kentinde tehlike baş gösterdi! Denizden su arıtılarak ilave kaynak sağlanacak

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MUSKİ Genel Müdürlüğü 2026 yılı yatırım programı hazırlıkları kapsamında Bodrum Ticaret Odası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, muhtarlar ve sivil toplum kuruşlarının temsilcilerini katılımı ile "Katılımcı Bütçe Toplantısı" düzenledi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE’MİZİN ALTYAPI YATIRIMLARI İLE BODRUM DAHA YAŞANIR BİR KENT OLACAK"

Katılımcı Bütçe Toplantısı’nda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle altyapı ve su yatırımları konusunda Bodrum’a ayrı bir önem verdiğini, son yıllarda yaşanan kuraklık ve su sorunun da küresel bir sorun olduğunu belirtti. Tamer Mandalinci; "Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras Bodrum Belediye başkanlığı döneminden ilçenin her mahallesinin sorunlarını çok iyi biliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak özellikle altyapı ve su ile ilgili ilçemize büyük hizmetleri var, bundan sonra da yatırımları ile katkı vermeye devam edecek. Özellikle son yıllarda küresel ısınma ve daha birçok faktörün bir araya gelmesi ile susuzluk ve kuraklıkla mücadele etmekteyiz. Bu sadece bölgemizin sorunu değil, ülkemizin hatta dünyanın bir sorunu olarak kendini hissettiriyor. Farklı illerde de su kesintileri uygulanıyor. Özellikle bölgemizdeki kayıp kaçaklar, hatların patlaması nedeni ile su sorunu turizmin de yoğun olduğu dönemlerde daha fazla yaşanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız göreve gelir gelmez 1 Milyar TL kaynak ayırarak sürekli patlayan hatların bölgeye uygun borularla değiştirilmesi çalışmalarını başlattı. Bugüne kadar yapmış olduğu kıymetli çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’a, MUSKİ Genel Müdürü’müz Yılmaz Şengül ve teknik ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"BODRUM’UN SORUNLARINI BİLİYOR, YATIRIMLARI KATILIMCI ANLAYIŞLA BİRLİKTE PLANLIYORUZ"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla’yı daha yaşanır, mutlu bir kent yapmak için harcanacak bütçenin oluşturulması için Katılımcı Bütçe toplantılarını kent konseyleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ile yani bu şehirde yaşayan hemşehrileri ile birlikte yapmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Aras; "Muğla’mıza yapılacak yatırımlar için düzenlediğimiz Katılımcı Bütçe toplantılarını şehrimizin eksikliklerini en iyi bilen vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Burada muhtarlarımız var. Onlar sokak sokak, mahalle mahalle sorunları, eksikleri çok iyi biliyorlar. Onların önerileri, görüşleri bizim için çok kıymetli. Ayrıca kent konseyi ve sivil toplum kuruluşlarımızın da fikirlerini de bu katılımcı toplantılarda dinliyoruz. Bodrum’daki su ve altyapı konusunda bilgi sahibi olanlarla görüşmek, önerilerini almak için bugün yine buradayız. Yaptığımız işleri kamuoyuyla paylaşmamızda büyük bir fayda var. Hem yaptıklarımızı anlatıyoruz hem de yapacaklarımız konusunda yeni bir planlama için sizlerle bir paylaşım içerisindeyiz. Muğla Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’un yüzölçümünden iki buçuk kat büyük. 16 Milyon kişi Muğla’nın üçte biri büyüklüğünde bir şehirde yaşarken 1 Milyon kişi de İstanbul’un iki buçuk katı büyüklüğünde bir şehirde yaşıyor. Dağınık bir coğrafyaya sahip Muğla’da iki yerleşim yeri arası yaklaşık 400 kilometreyi buluyor. Yani hizmetlerin ulaşması gerçekten de kolay değil" dedi.

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DENİZDEN SU ARITMA İLE BODRUM’A İLAVE KAYNAK SAĞLANACAK

Türkiye’de çıkarılan yasalarla belediye sayısının bin 300’lere düştüğünü, Fransa’da bu sayının 38 bin olduğunu söyleyen Başkan Aras merkezi yönetimi güçlendirmek için alınan bu kararların ilçe belediyelerini zor durumda bıraktığını belirtti. Başkan Aras ayrıca toplantıda Bodrum’a yapılan ve yapılacak projeleri de anlattı. Bodrum’da İslamhaneleri ilave kanalizasyon, Dağdelen Çiftlik, Çömlekçi, Gölbaşı, Konacık, Gürece kanalizasyon, Yalıkavak AAT kapasite artışı, Güvercinlik hat projelendirme çalışmalarının planlandığını söyleyen Başkan Aras devam eden çalışmalarla da Bodrum altyapısının güçleneceğini belirtti. Aras bunun yanı sıra "Turgutreis ve Ekinanbarı bölgelerinde de desalinasyon tesisi kurarak buralarda deniz suyunu içme suyuna çevireceklerini vurguladı.