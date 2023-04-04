Ünlü tenor Murat Karahan’a yapay zeka eziyeti

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DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yapay zekâ isyanında bulundu. Instagram’ın paylaşımlarını “tarihi bir tenorun kaydı ile karıştırıp yayından kaldırdığını” belirten Karahan, “Buna sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Videoyu üçüncü kez paylaşıyorum. Instagram sağ olsun. İtiraz ediyorum. Bir hafta 10 gün sonra geri geliyor” değerlendirmesini yaptı.

PAVAROTTİ’YE BENZETİLİYOR

Karahan’ın bu engellemeyi her paylaşımında yaşadığı öğrenildi. Karahan, İtalya’daki tarihi “Arena di Verona” sahnesindeki gösterilerinden, Letonya’daki Ulusal Opera’da seslendirdiği aryalara kadar Instagram hesabındaki paylaşımlarda aynı sorunla mücadele ediyor. Yapay zekâ, Karahan’ın, videolarını sosyal medyada paylaşmasının ardından, beş dakika içerisinde devreye girerek kaldırıyor. Ünlü tenora da bazı plak firmaların adı verilerek, “Videonuz copyright sebebiyle kaldırılmıştır” mesajı gönderiliyor. Sanatçının dünyaca ünlü tenor Pavarotti’ye benzetilerek videolarının kaldırıldığı işaret ediliyor.

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YANIT GELMESİ 10 GÜNÜ BULUYOR

Bu sorunu videonun başka anlarından paylaşım yaparak aşmaya çalışan Karahan, bazen başarılı olabiliyor, bazen yine aynı engelle karşılaşabiliyor. Bir itiraz dilekçesi şablonu oluşturan Karahan, her video engellemesinde aynı yanıtı veriyor. Karahan, şablonunda “solistin ve söyleyen sanatçının kendisi olduğunu, videonun geri yüklenmediği takdirde yasal haklarını kullanacağını” yazarak, Pavarotti olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Karahan’ın itirazına ise Instagram temsilcilerinden yaklaşık 10 gün içerisinde yanıt geliyor. Video engellemesi kaldırılsa da ünlü tenor sürecin uzun sürmesi nedeniyle, paylaşımın güncelliğini kaybetmesinden ve etkileşimde sorunlar yaşatmasından dert yanıyor.