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Ünlü tenisçiden Filistin’e gözyaşı

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#Ons Jabeur#WTA Finalleri#Marketa Vondrousova
Ünlü tenisçiden Filistin’e gözyaşı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, WTA Finalleri’nde Marketa Vondrousova’yı mağlup ettiği maçın ardından gözyaşlarına boğuldu.

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Dünya 7 numarası Jabeur, maç sonrası kortta verdiği röportajda Filistinli çocukların İsrail tarafından öldürülmesine isyan etti. Kazandığı için mutlu olduğunu ancak dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı mutsuz olduğunu söyleyen 29 yaşındaki tenisçi gözyaşları içinde şunları söyledi: “Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğünü görmek çok zor, yürek parçalayıcı. Kazanacağım para ödülünün bir kısmını Filistinlilere yardım için bağışlayacağım. Şu anda tenis konuşmam lazım ama yapamıyorum, kusura bakmayın. Bu politik bir mesaj değil, tamamen insani bir mesaj.”

 

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#Ons Jabeur#WTA Finalleri#Marketa Vondrousova

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