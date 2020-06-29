Ünlü tarihçiden İBB'nin 770 bin sterlin ödeyerek aldığı tablo hakkında açıklama

Fatih Sultan Mehmet'in üç orijinal portresinden biri olan ve 15'inci yüzyılda İtalyan ressam Gentile Bellini'nin yaptığı tahmin edilen yağlı boya tablo, geçtiğimiz günlerde 770 bin sterlin karşılığında İBB tarafından Londra'daki müzayede satın alınmıştı. Tablonun alınmasıyla birlikte farklı tartışmalar meydana geldi.. Bu tartışmalardan biri de "Tablo, Gentile Bellini'ye mi ait yoksa sahte mi?"

Tarihçi Murat Bardakçı, Habertürk'te bu iddiaları yazdı.

Bardakçı, tablonun Bellini'ye ait olduğunun kesin bir delilinin bulunmadığını ve sahte olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, Londa'daki müzayededen satın alınan tablo konusunda elde mevcut olan 'doğru' bilgileri nakledeyim: Tablonun kimin eseri olduğu meçhuldür, Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılıp yapılmadığı konusunda bile bilgi yoktur, kurulan bağlantılar sadece söylentilerden ibarettir.

BELLİNİ'NİN BİR ESERİ BU KADAR UCUZ OLAMAZ"

Kaldı ki, Bellini gibi tablolarının birçoğu asırlar önce bir yangında yok olan ve şu anda elde az sayıda eseri bulunan Rönesans döneminin önemli ressamına aidiyeti kesin şekilde bilinen bir tabloya birkaç yüz bin pound değer biçilmesi mümkün değildir; Bellini'ye ait bir eser milyonlarca, hattâ yüz milyonlarca pounda satılır."