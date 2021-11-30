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Ünlü SPA merkezinin yeni şubesi Kemer Country'de açıldı

#Kemer Country Club#SPA#Sanitas SPA & Welness
Ünlü SPA merkezinin yeni şubesi Kemer Countryde açıldı

SPA sektöründe 20 yıldan fazla süredir hizmet veren Sanitas SPA & Welness, 13'üncü şubesini Kemer Country Club'ta açtı. Açılışa, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da katıldı.

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SPA sektöründe uzun süredir hizmet veren Sanitas SPA & Welness, 13'üncü şubesini Kemer Country Club'da açtı. Sanitas SPA & Wellnes sahibi Şebnem Akman Balta'nın ev sahipliğinde yapılan açılışa, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy,  Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ile Projehane Yöneticisi Bilge Kuru'nun yanı sıra Nilgün Belgün, Saba Tümer, Hülya Kalyoncu, Şükran Güzeliş, Merva Bilginer, Öznur Yakın, İlkem Topçuoğlu, Sinem Eriş, Altın Mimir, Suzan Toplusoy, Esra Pepe ve Handan Güney yer aldı. Tropikal Feeling grubunun çaldığı Küba müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen açılışta Şebnem Akman Balta davetlilere merkezi tanıttı.

Ünlü SPA merkezinin yeni şubesi Kemer Countryde açıldı

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"SANİTAS SPA, KEMER'E ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAĞINA İNANIYORUM"

Revna Demirören, "Kemer Country Clup'ta Sanitas SPA işbirliği ile çok güzel bir gün geçiriyoruz. Sanitas SPA'nın, Kemer'e çok büyük değer katacağına inanıyorum. Misafirlerimizi de burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Hava şartlarına rağmen bizi kırmadılar geldiler. Çok mutluyuz" dedi. Pervin Ersoy da, "Çok şanslı olduğumuzu söyleyeceğim. Hava şartları denildi ama hava bugün açtı, ne güzel. Bugün hep beraber bir araya geldik. Pandemi nedeniyle herkes uzun zamandır birbirinden ayrı kalmıştı, böyle toplanıp görüşemiyorduk. Bugün güzel oldu. Herkesin iki aşılı olması nedeniyle biraz da aşıya güvendiğimi için böyle biraz buluşmalar başladı açıkçası. Bugün de Sanitas SPA'nın açılışındayız hep beraber" şeklinde konuştu. Sanitas SPA & Wellnes sahibi Şebnem Akman Balta ise, "Kemer Country Club'ta olmak bizim için de gerçekten bir ayrıcalık. Markamızı konumlandırdığımız noktalar zaten Türkiye'nin en özel noktaları. Burada olmaktan çok mutluyuz. Zaten Demirören ailesi ile olmak ayrıcalık bizim için. Çok mutluyuz. Sağlıklı yaşam adına insanların kendi yaşam şekillerini değiştirmelerini, sağlıklı yaşam merkezi olarak kendilerini Kemer Country'i bir nokta, bir buluşma noktası olarak görmelerini isterim. Herkesi burada görmek bizi mutlu eder" diye konuştu.

Ünlü SPA merkezinin yeni şubesi Kemer Countryde açıldı

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"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ"

Sanatçı Nilgün Belgün de, "SPA'da ben zaten masaj çok severim. Masaj için önemi var, sağlık için, güzellik için, her şey için SPA çok değerli benim için. Bugün de çok güzel, SPA'nın açılışına geldik Kemer Country'de. Şimdi birazdan ziyaret edeceğiz. Daha yakından göreceğiz" şeklinde konuştu. Televizyon sunucusu Saba Tümer ise "Pandemiyi uygun şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Pandemide devamlı yattığımız için, evden de dışarıya çıkamadığımız için tabi o kan dolaşımını hızlandırmak için masaj şart. Onun için de buraya geldik. Kadın girişimcileri her zaman destekliyoruz. Kadının kadına destek olması lazım. Bu hep söyleniyor, genelde olmuyor da biz oluyoruz" dedi. Projehane Yöneticisi Bilge Kuru da, "Burada Sanitas SPA'nın ayrıcalığı ile bir ev sahipliği yapıyoruz. Biz de artık kadın girişimleri destekleyeceği projelere tam destek veriyoruz" diye konuştu.

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#Kemer Country Club#SPA#Sanitas SPA & Welness

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