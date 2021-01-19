Ünlü sosyolog evinde ölü bulundu

İstanbul Etiler’de bir sitede yaşayan Prof. Dr. Nur Vergin’e dün saat 16.00 sıralarında komşuları ulaşamadı. Bunun üzerine polis arandı. Polis ekipleri, çilingirin yardımıyla girdikleri evde komşularının, Alzheimer hastası olduğunu söyledikleri Nur Vergin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis evde araştırma yaparken, adli tabip de incelemesinde ünlü sosyoloğun ölümünde şüpheli bir bulguya rastlamadı. Adli tabip, ‘normal ölüm’ raporu tuttu.

Prof. Dr. Nur Vergin’i son olarak önceki akşam gören komşuları Bülent ve Tülay Selçuk çifti “Nur Hanım dün akşam bize, sohbet etmeye geldi. Sağlıklı görünüyordu. Ama üzgündü. ‘Kimsem yok. Pandemi nedeniyle başka hiçbir yere gidemedim’ dedi. Saat 21.00 civarında evine gitti. Vefat ettiğini öğrendik. Çok birikimli bir bilim insanı, iyi bir insandı. Vefatına çok üzüldük” diye konuştular.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA YER ALDI

Prof. Dr. Nur Vergin, açıklamalarıyla laik kesimin şimşeklerini üzerine çekmişti. 2008 yılında Vatan gazetesindeki röportajıyla büyük tepki görmüştü. AK Parti’nin yüzde 46.5 oyla iktidara gelmesi üzerine verdiği röportajda şöyle demişti: “Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’de dindar insanlara öyle ağır baskılar yapılmış ki, işte bu baskılar şimdi bir oy patlaması halinde sandığa yansıyormuş.” Vergin, “Dindar kesim üzerindeki baskı bu kadar büyük müydü sizce?” sorusuna da şöyle cevap vermişti: “O kadar baskı vardı ki… Bir örnek vermek istiyorum, ben laik kesim içinde doğdum, büyüdüm ve öyle devam ettim yaşamaya. Yıllar önce yeni bir eve geçmiştim ve içimden Kur’an okutmak geldi. Anneme, ‘Bir hoca çağırıp okutsak’ dedim. ‘Ya iyi olur’ dedi. Fakat sonra ‘Komşular ne der’ diye düşündüm. Bir hafta sonra aynı apartmanda bir Musevi ayini yapıldı ve hiçbir şey olmadı. Demek ki belirli yerlerde Müslüman Türkler üzerinde yasal olmamakla beraber böyle bir baskı vardı.” 2013’te Star gazetesindeki röportajında ise tartışmaları iyice hızlandıran Prof. Dr. Nur Vergin, şöyle konuşmuştu: “2008’de verdiğim röportajda, ‘AKP 10 yıl daha iktidarda kalır’ sözlerimden dolayı beni mahvettiler, sağlığım bozuldu.”

PROF. DR. NUR VERGİN KİMDİR?

21 Eylül 1941’de İstanbul’da doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini yurt dışında geçirdi. Yükseköğrenimini sosyoloji alanında Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı (1973). Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne asistan olarak (1974)girdi, sosyoloji alanında doktora yaptı. Doçentliğe yükselerek 1980’de aynı üniversitede Siyasal Bilimler Fakültesi’ne geçti, burada profesörlüğe yükseldi. Bilkent ve Marmara üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. Çeşitli uluslararası sosyal bilim derneklerine üye olan Prof. Dr. Vergin’in din ve politika konularında makaleleri gazete ve dergilerde yayımlandı. Siyasetin Sosyolojisi kitabında sosyal bilimlerdeki değişimin çok yavaş seyrettiği tezini çürüttü. Klasik siyaset sosyolojisi teorisyenlerinin yanı sıra yeni arayışların Habermas, Foucault, Mouffe gibi birçok isminin çalışmalarına yer verdi.

ESERLERİ

- Industrialisation et Changement Social en Milieu Rural (1976),



- Siyasetin Sosyolojisi (1980),



- Türkiye’ye Tanık Olmak (1998),



- Din, Toplum ve Siyasal Sistem (2002),



- Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar Tanımlar- Yaklaşımlar (2003).