Ünlü seramik sanatçısı Nedret Çini Tanfer, son yolculuğuna uğurlandı

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Cenaze törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay, Erdoğan Demirören ve Cemal Demirören ile Margaux Oktay da katıldı.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı’nın da hazır bulunduğu törende Çini ve Demirören ailesi, camide taziyeleri kabul etti.

Tanfer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.