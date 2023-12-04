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Ünlü şeflerin dolandırıcılarla başı dertte

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#Arda Türkmen#Restoran#Randevu
Ünlü şeflerin dolandırıcılarla başı dertte
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 07:00

Son dönemde ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemlerinden biri de ünlü restoranların internet sitelerini kopyalayıp müşterilerden sahte rezervasyonlar için kapora ücreti almak oldu.

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Dolandırıcılar yapay zekâ sistemlerini de kullanarak ünlü restoranların internet sitelerini birebir kopyalıyor ve bu sitelerde restorana ait bütün bilgileri gerçekmiş gibi paylaşıyor. Ardından restorana gelmek için rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar da bu sahte restoran sitelerini gerçek zannederek, site üzerinde belirtilen telefon numarası üzerinden dolandırıcılarla iletişime geçiyor. Rezervasyon adı altında bu dolandırıcılara ödeme yapan vatandaşlar restorana geldiklerinde dolandırıldıklarını anlıyor. 

‘1000 EURO VER, KURTUL’

Dolandırıcılar Arda Türkmen’in restoranına ait internet sitesinin neredeyse birebir aynısını yaparak, restorana gelmek için rezervasyon yapan müşterilerden kapora adı altında para alıp dolandırdı. Müşterilerini sosyal medyadan uyaran Arda şefin paylaşımlarını gören dolandırıcı ise sosyal medya üzerinden şefe ulaşıp, “Bana 1000 Euro ver, düşeyim yakandan” dedi.

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Yılbaşı rezervasyonları öncesi vatandaşların bu dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen Türkmen, “Herkesten arama motorlarında, doğru linke tıkladıklarından emin olmalarını rica ederim” dedi.

 

 

 

 

 

 

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#Arda Türkmen#Restoran#Randevu

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