Ünlü şef İstanbul uçağında can verdi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 07:00

Pegasus Havayolları’nın 20 Nisan’da PC-397 sefer sayılı uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere St. Petersburg’tan havalandı.

Uçak, Romanya hava sahasında bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine tıbbi acil durum ilan ederek en yakın meydan olan Bükreş’e yönlendirildi. TC-RBG kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı, kokpit ekibinin hava trafik kontrolüne durumu bildirmesiyle transponder kodunu 7700’e alarak acil durum sinyali verdi ve saat 17.47’de Bükreş Henri Coanda Havalimanı’na güvenle indi.

Uçakta rahatsızlanan yolcunun, dünyaca ünlü Rus kemancı ve orkestra şefi Sergey Stadler olduğu öğrenildi. Rus şef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

