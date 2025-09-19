Ünlü Şef Danilo Zanna’ya “Turkuaz Kart” verildi

Haberin Devamı

Yüksek nitelikli işgücü ve yatırımcıları Türkiye'ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla geliştirilmiş sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde başarı gösteren kişilere verilen turkuaz kartı, şef Danilo Zanna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Zanna, Türkiye’de çalışmaktan, istihdam sağlamaktan ve Türkiye ve İtalya arasında kültür elçisi olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Turkuaz Kart, Türkiye’de yüksek nitelikli yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulmuş, uzun dönem ikamet ve çalışma iznini bir arada sağlayan özel bir statü olarak kabul ediliyor.