Ünlü Şef Danilo Zanna’ya “Turkuaz Kart” verildi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 18:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ünlü Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart verdi. Zanna, Türkiye’de çalışmaktan, istihdam sağlamaktan ve Türkiye ve İtalya arasında kültür elçisi olmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Turkuaz Kart, Türkiye’de yüksek nitelikli yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulmuş, uzun dönem ikamet ve çalışma iznini bir arada sağlayan özel bir statü olarak kabul ediliyor.

Yüksek nitelikli işgücü ve yatırımcıları Türkiye'ye kazandırmak, stratejik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla geliştirilmiş sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde başarı gösteren kişilere verilen turkuaz kartı, şef Danilo Zanna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Zanna, Türkiye’de çalışmaktan, istihdam sağlamaktan ve Türkiye ve İtalya arasında kültür elçisi olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Turkuaz Kart, Türkiye’de yüksek nitelikli yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulmuş, uzun dönem ikamet ve çalışma iznini bir arada sağlayan özel bir statü olarak kabul ediliyor.

 

