Ünlü şarkıcı ve yeğeni kaza geçirdi

Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden, Sefa Üstün idaresindeki 06 BFB 859 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada kavşaktan dönen Umut Kuş yönetimindeki 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni Yiğit Hamit Atmaca olduğu öğrenildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.