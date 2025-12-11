Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Gözaltı sayısı 5'e çıktı

Haberin Devamı

Yalova Çınarcık'ta Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

SULTAN'IN BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Kanal D’de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programı, yine gündeme damgasını vuran konu ve konuklarla canlı yayındaydı.

İlk günden bugüne Güllü olayının peşini bırakmayan program, yine bir ilke imza attı. Tuğyan Ülkem Gülter ile beraber yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Sultan Nur Ulu’nun babası da gözaltına alındı. Öte yandan soruşturmadaki gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Türkiye, Sultan Nur Ulu’nun babasını da ilk kez “Neler Oluyor Hayatta”nın yaptığı olay yaratan röportajda görmüştü.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada tanık ifadesinde dikkat çeken iddialar yer aldı. CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun, çarpıcı detayları şu şekilde anlattı.

TÜBİTAK İNCELİYOR

Sultan'a yankın olduğunu söyleyen tanık da ifade verdi. TÜBİTAK evdeki sesleri inceliyor. Tanık ifadesinde çarpıcı sözler var. Sultan ile Tuğyan'ın diyaloglarından bahsediyor. Bu iddia tabii ki. Tuğyan Sultan'a salondaki kameranın fişini çekmesini istiyor. Sultan daha sonradan bu fişin kameraya ait olduğunu öğrendiğini söylüyor.

Yine tanığın ifadesinde bir de şöyle diyalog var. Öyle ki salonda oturuyorlardı ve daha sonradan Tuğyan Sultan'a hadi artık hadi odamıza geçelim diyor. Ve daha sonra Güllü'nün lavabodan çıkma görüntüsü var.

Lavabodan çıktıktan sonra da siz ne yapıyorsunuz diye seslendiği anlar var. İşte orada ikisini öyle birlikte görünce siz ne yapıyorsun dediği anlar. Ve daha sonra da aralarında diyaloglar. Tanık ifadesine göre bu sırada Güllü'nün kızı Tuğyan, Güllü'ye şöyle söylüyor;

"Anne pencerede kelebek var bunu alır mısın" diyor. Güllü de işte bunun üzerine diyor ki "bıktım sizden". Birkaç diyalog sonra "bıktım sizden. Vallahi bırakıp gideceğim sizi" diyor.

Bunun sonrasında da yine güçlü bir iddia var tanık tarafından yine. Öyle ki Güllü'nün "bıktım sizden" dedikten sonra Tuğyan'ın "Öyle mi? O zaman hadi görüşürüz bay bay." diyerek Güllü'yü ittiğini iddia etti tanık. Bunların hepsi soruşturmada ama elbette ki orada bir güvenlik kamerası var. Bir kamera var ve oradaki kelimeleri şu anda konuşulanların ne olduğunu TÜBİTAK inceliyor. Soruşturma devam ediyor.

3 FARKLI ZAMANDA VERİLEN İFADELERDE ÇELİŞKİ

Bilirkişilerin şarkıcı Gül Tut'un düştüğü yerdeki incelemelerini göz önünde bulunduran Başsavcılık, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındayken valizleriyle yakalandıkları belirtilen Gülter ve Ulu'nun, canlandırma sırasında verdikleri ifadeler ile 3 farklı zamanda verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu kişilerle ilgili fiziki ve teknik takip başlatıldı. Gülter ve Ulu'nun kuvvetli somut delillerin dosyaya girmesiyle "kasten öldürme" suçundan gözaltına alındığı soruşturma kapsamında gizlilik kararı da verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, titiz çalışma yürüttüklerini belirterek, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti.