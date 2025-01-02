Ünlü şarapçıya uzaklaştırma

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, dünyaca ünlü tanınmış mimar ve Corvus şaraplarının sahibi Reşit Soley, salsa şampiyonu iç mimar Duygu Ural Soley ile 2013’te evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 13 yaşında bir çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Reşit Soley, evlilik birliği boyunca eşi Duygu Ural Soley’e psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı. Eşini sürekli aşağılayan ve hakaretler eden Reşit Soley, yıllardır gelir durumunu ailesinden gizledi. Boşanma aşamasına gelen çift, aynı konutta yaşamaya devam ediyordu. Ancak Reşit Soley, boşanma kararının ardından eşi Duygu Ural Soley’e karşı daha da sert bir tavır alarak hakaret ve aşağılamalarını artırdı.

‘ÖFKE PROBLEMİ VE SİLAHI VAR’

Reşit Soley’in bu tavırlarının Duygu Ural Soley için sürdürülemez hale geldiği anlatılan dava dilekçesinde, “Müvekkil, kendisi ve çocuğunun can güvenliğinden endişe etmektedir. Bozcaada’da ıssız bir bağ evinde oturan müvekkil, boşanma sürecine girdiği eşiyle aynı evde yaşarken olası bir şiddet durumunda kimsenin yardımına koşmama ihtimali korkusuyla yaşamaktadır. Öfke problemi olan ve silahı bulunan Reşit Soley’in müvekkile zarar vermeye çalışıp çalışmayacağı öngörülemez. Reşit Soley’in Bozcaada ve İstanbul’da eşzamanlı oturan müvekkile yaklaşmamasını talep ederiz” denildi. Talebi kabul eden Aile Mahkemesi, Reşit Soley’in 1 ay süreyle eşi Duygu Ural Soley’in bulunduğu konuttan uzaklaştırılarak yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme aynı zamanda Reşit Soley’in bulundurduğu silahların emniyete teslim etmesine de hükmetti.

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O DA EŞİNDEN ŞİKÂYETÇİ

Karara itiraz eden Reşit Soley ise iddiaları reddetti. Reşit Soley’in avukatı mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, Duygu Ural Soley’in kötü niyetle açmayı planladığı boşanma davasında delil üretmek amacıyla müvekkiline iftira attığını belirterek özetle şunlara yer verdi: “Duygu Ural Soley, boşanmayı ve taleplerinin kabul edilmemesi durumunda çocuğunu göstermeyeceğini, başına her türlü belayı açacağını, şirketini bitireceğini ve pisliğin teki olduğunu söyleyerek müvekkile tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkilimiz, bu konuyla ilgili eşinden şikâyetçi olmuştur. Müvekkilimiz de eşinin kendisine ve çocuğuna zarar vermesinden korktuğu için korunma talebinde bulunmuştur. Bu nedenle aleyhimize verilen kararın kaldırılmasını istiyoruz.”