Güllü'nün şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Ekipler olayın yaşandığı evde

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili oluşan sır perdesi aralanıyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi olayın yaşandığı dairede incelemelerine başladı. Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

TECRÜBELİ HEYET

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tayin ettiği bu bilirkişi heyeti daha önce de benzer bir olayın aydınlatılmasını sağlamıştı. Semiha Sözer (33) eşiyle Yalova’nın Soğuksu köyünün dağlık bir bölgesinde uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Eşi Erdal Sözer (41) çelişkili ifadeler vermiş, tayin edilen bilirkişi heyeti de Semiha Sözer’in cesedinin bulunduğu yere ancak itilerek düşürülmüş olabileceği yönünde rapor vermişti. Bunun üzerine eşi tutuklandı ve hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis’ istemiyle dava açılmıştı. Şimdi aynı ekip Güllü’nün evinde ve düştüğü yerde inceleme yapıp rapor hazırlayacak.

YÜKSEK ALKOL

Kızı ve kızının arkadaşı ifadelerinde olay gecesi Güllü’nün alkollü olduğunu ‘2-3 şişe şarap içtiğini’ anlatmıştı. Adli Tıp Kurumu’ndan son gelen rapor da bu ifadeleri doğrular nitelikte. Soruşturma dosyasına giren rapora göre Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Güllü’nün tırnak arasından ve bedeninden alınan sürüntü örneklerinin incelemesi ise hâlâ devam ediyor. Ayrıca Güllü’nün kayıp düştüğü söylenen oda zemininden alınan örneklerin incelemesi de devam ediyor. Henüz o konudaki raporlar da tamamlanmadı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kriminal laboratuvarlarına gönderilen ses ve görüntü kayıtlarıyla ilgili raporun ise tamamlanma aşamasına geldi.

SON ANLARI

Savcılığın o gece evdeki kamera kayıtlarına geçen görüntülerle ilgili incelemelerin de ifadelerle uyumlu olduğu değerlendiriliyor. O gecenin görüntülerine göre Güllü, kızı ve kızının arkadaşı o gece önce salondaydılar. Bir süre oturup müzik dinlediler sonra da dans ettiler. Ardından kızlar kendi odalarına geçti. Orada önce film izlediler ardından da müzik açıp ‘roman havası’ oynamaya başladılar. O sırada tuvalette olan Güllü de gelip odaya girdi. O sırada da roman havası çalmaya devam ediyordu. O da bir süre böyle devam eden ortam Güllü’nün kızı ve arkadaşının feryat ederek dışarıya koşmalarına kadar devam etti…