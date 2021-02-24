Ünlü sanatçı 30 yıl sonra evine kavuştu

30 yıl sonra doğup büyüdüğü toprakları görünce ilk söylediği şey bu oldu: Ağdam vatanım benim. Kalbindeki heyecanla sesi titreyerek söyledi şarkıyı.

Firuz Sehaved. Azerbaycan devlet sanatçısı. O da binlerce Dağlık Karabağlı gibi Ermenistan işgalinden zulmünden dolayı Karabağ’daki Ağdam şehrini terk etmek zorunda kaldı.

Tarih 23 Temmuz 1993 ‘tü. O zaman 18 yaşındaydı... Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ‘ı Ermenistan işgalinden kurtarmasıyla yıllar sonra ilk defa CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk’le Ağdam’a geldi.

YIKIK DÖKÜK EVİN DUVARLARINI ÖPTÜ



Ermenistan taş üstünde taş bırakmadı. Azerbaycanlıların evlerine yerle bir etti. Evi artık yoktu Firuz Sehaved’in ama doğup büyüdüğü topraklara kavuştuğu için mutluydu. Firuz Sehaved, öptü yıkık dökük evinin taşlarını, uzun uzun baktı. Geçmişi yad etti. Onu o evde yalnız bıraktık. Dakikalarca çıkmadı çıkmak istemedi.

Ağdam, Dağlık Karabağ’daki diğer şehirler gibi harabeye döndü. Ermenistan her şeyi yaktı yıktı. Bölgede temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Azerbaycanlıların Karabağ yeniden dönüşü birkaç yılı bulacak.