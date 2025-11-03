×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü şair Behçet Kemal Çağlar’ın babasının mezarı ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Bilecik#Behçet Kemal Çağlar#Mezar
Ünlü şair Behçet Kemal Çağlar’ın babasının mezarı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 13:12

Bilecik Kent Belleği Araştırma Ekibi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden ünlü şair Behçet Kemal Çağlar’ın babası Şaban Hami Bey’in Bilecik’teki mezarını tespit etti.

Haberin Devamı

Yürütülen araştırmalarla, Türk edebiyatı tarihine dair yeni bir detayı gün yüzüne çıkardı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda, ünlü şair Behçet Kemal Çağlar’ın babası Şaban Hami Bey’in Bilecik’teki mezarı tespit edildi. Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Kent Belleği akademik danışmanı Dr. Ali Okumuş ile yayın kurulu üyeleri Oğuz Cabar ve Ayşin Yardımcı’nın ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bu bulgu, hem Bilecik’in kültürel mirasına hem de edebiyat tarihine yeni bir katkı sundu.

Bilecik Kent Belleği arşivinde yer alan bir mektup, Behçet Kemal Çağlar’ın 1933 yılında askerlik görevi öncesinde babasını görmek üzere Bilecik’e geldiğini gösteriyor. Şairin babasıyla yaptığı bu ziyaretin, baba-oğulun son buluşması olduğu anlaşıldı.

Gözden KaçmasınYolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü.... Elindeki kanı çimlere sildiYolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü.... Elindeki kanı çimlere sildiHaberi görüntüle

Bilecik Asma Fidanlığı Müdürü olarak görev yapan Şaban Hami Bey’in, aynı yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği ve Bilecik Kent Mezarlığı’na defnedildiği belirlendi.

Haberin Devamı

Araştırma ekibi yaptığı açıklamada, "Bu keşif, yalnızca yerel tarih açısından değil, edebiyat tarihimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Behçet Kemal Çağlar’ın hayatına dair yeni bir ayrıntıyı ortaya çıkarmış olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınErzurumda sokak ortasında vahşet Kovaladığı kadını öldürüp intihar ettiErzurum'da sokak ortasında vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp intihar ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilecik#Behçet Kemal Çağlar#Mezar

BAKMADAN GEÇME!