Ünlü ressamın mirası mahkemelik

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Prof. Fındıkoğlu’nun vefatının ardından geriye mirasçı olarak ilk eşinden olan çocukları Taner ve Suna Lavinia Fındıkoğlu ile ikinci eşi Nuriye Fındıkoğlu kaldı. İddiaya göre Prof. Zeki Fındıkoğlu, 2018 yılında evlendiği ikinci eşi Nuriye Fındıkoğlu ile vefat etmeden 5 ay önce bir sözleşme imzaladı. Beşiktaş 9. Noterliği tarafından tescil edilen ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi’ne göre Prof. Fındıkoğlu, 8 adet taşınmazını bakım karşılığında vefatından sonra ikinci eşi Nuriye Fındıkoğlu’na bırakacaktı. Prof. Zeki Fındıkoğlu’nun vefatının ardından noterlik aracılığıyla yetkili adli birime gönderilen bu sözleşme, sulh hukuk mahkemesi tarafından usul ve yasaya uygun olarak vasiyetname niteliğinde olmadığı gerekçesiyle okunması talebinin reddine karar verildi.

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‘SÖZLEŞME İPTAL EDİLSİN’

Dava dilekçesinde özetle “İkinci eşi Prof. Zeki Fındıkoğlu’nun kötü sağlık durumu ve kafa karışıklığının farkındaydı ve bu durumu açıkça kendi lehine kullanmıştır. Ölünceye kadar bakım sözleşmesinde Prof. Fındıkoğlu’nun hiçbir sağlık sorununun olmadığını içeren bir doktor raporu vardır. Bu raporda belirtilenin aksine Prof. Fındıkoğlu, yıllardır ayda iki kez özel tıp merkezlerinde pahalı kök hücre tedavileri alıyordu. Prof. Fındıkoğlu, son zamanlarda bankadaki basit işlemleri dahi yapamaz hale geldi. Bir keresinde de evini karıştırdı. Nuriye Fındıkoğlu, ‘herkes senden çalmaya çalışıyor’ diyerek Prof. Fındıkoğlu’nu akrabalarından izole etmiş, yaşlı adamı paranoyak hale getirmiştir. Prof. Fındıkoğlu, ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi’ni imzaladığından çocuklarına hiç bahsetmemiştir. İznik’teki aile hekimliğinden alınan sağlık raporuyla aynı mahallede bulunan notere gitmek yerine başka bir noterden bu raporu alınmasının sebebi açıklanmalıdır. Bu sebeple davaya konu ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesinin’ iptalini istiyoruz. Ayrıca söz konusu taşınmazlara şerh konulmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.