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Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

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#İzmir#Çesme#Rapçi Uzay
Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 20:18

İzmir’in Çeşme ilçesinde "Uzay" olarak tanınan rapçi Erol Can Güncü, bir beach club'da sahne aldığı esnada gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program gerçekleştiren Erol Can Güncü'ye (Uzay) yönelik operasyon düzenledi. Sahnede olduğu esnada polis ekiplerince gözaltına alınan rapçinin kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği iddia edilen şarkı sözleri nedeniyle hakkında işlem başlatıldığı öne sürüldü. Emniyet güçlerince sahneden indirilerek gözaltına alınan Güncü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#İzmir#Çesme#Rapçi Uzay

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