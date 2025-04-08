Ünlü rapçi 'Massaka' gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen Murat İlhan'ın suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi. Murat İlhan polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ile ilgili inceleme sürüyor.