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Ünlü profesöre vize vermediler

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#Kanada#Vize#Cüneyd Özkürkçügil
Ünlü profesöre vize vermediler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 07:00

Kanada’da düzenlenecek bilimsel kongreye birden fazla görevle davet edilen Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil’e, Kanada vize vermediği gibi açıklama da yapmadı.

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KOCAELİ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, davet edildiği Kanada’da gerçekleştirilecek uluslararası tıp kongresi için vize başvurusunda bulundu. 3 aydan fazla süre geçmesine rağmen Özkürkçügil’in vize talebi onaylanmadı. Özkürkçügil, talebine yanıt gelmemesi nedeniyle tüm programlardan çıkarıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye’den, ICS (International Continence Society) Developing World bilimsel komitesine seçilen ikinci hekim olan Prof. Dr. Özkürkçügil, sosyal medya hesabı üzerinden Kanada’nın vize vermemesine tepki göstererek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemi ve yaşadığım kenti uluslararası tıp kongresinde, birden çok görevle temsil etme onuruna sahip olmuşken, 3 aydan fazla bir sürede onaylanmayan Kanada vizesinden dolayı bu görevleri yerine getiremeyeceğimi kongre sekretaryasına bildirdim. Uçak biletlerim, otel masraflarım dahil tüm masraflar da çöpe gitti. Katılamadığım için de tüm programlardan çıkarılmak durumunda kaldım. Ülkemin içine düşürüldüğü bu durumdan dolayı çok üzgünüm, hiç hak etmediğimiz bu muamelenin bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin” ifadelerini kullandı.

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#Kanada#Vize#Cüneyd Özkürkçügil

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