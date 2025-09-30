Ünlü oyuncuya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Gören fotoğraf çektirmek istiyor | 'Ölmemiş, gerçekte buradaymış''

Haberin Devamı

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Atlıhan El Sanatlı Çarşısı'nda kumda kahvecilik yapan 50 yaşındaki İsmet Yılmaz, saç stili ve yüz hatları sebebiyle ünlü oyuncu Özgür Ozan'a benzetiliyor. Özellikle güneş gözlüğü taktığında ve ışığın düşük olduğu ortamlarda ünlü oyuncunun neredeyse tıpatıp aynısı olan Yılmaz, her gün onlarca vatandaşla fotoğraf çekiniyor.

"BENİ ÖZELLİKLE O ZANNEDEREK RESİM ÇEKTİRİYORLAR"

Özgür Ozan'a benzerliğiyle ilgili konuşan İsmet Yılmaz, "Yıllardır 'Light Selami' ve Arka Sokaklar dizisindeki 'Hüsnü Çoban' karakterine benzetiliyorum. Diziyi takip eden bazı vatandaşlar beni özellikle o zannederek resim çektiriyorlar. Tabii ben Özgür Ozan olmadığımı beyan ediyorum. Geçen hafta Bursa'dan 7 kişilik bir öğrenci grubu geldi.

Hicri Sezen Parkı'nda 'Hüsnü Çoban' diye çığrışa çığrışa resim çektirmek istediler. Akşam bir yere eğlenmeye gittiğimizde, loş ışıklı ortamlarda daha çok benziyorum. Ayrıca, güneş gözlüklü daha çok benzediğim söyleniyor. Güneş gözlüksüz olunca cepheden değil, yan profil alındığında aynısı oluyoruz. Birkaç kişi bizi Özgür Ozan ile yan yana getireceğini söyledi ama bekliyorum. Kendisi severek izlediğimiz bir sanatçı" dedi.

İsmet Yılmaz'a 'Hüsnü Çoban Bey' diye seslenerek fotoğraf çekinen Selam Çelik Sümer, "Hüsnü Çoban dizide ölmüş rolüne girdiğinden dolayı görünce heyecan yaptık. 'Ölmemiş, gerçekte buradaymış' diye sevindik ve hoşumuza gitti. Aslında birebir aynı ama gözlüklüyken bakmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE ŞAŞIRDIM, OĞLUMU GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP GÖSTERDİM"

Nermin Barutçu ise, "Hüsnü Çoban'a benzettik. İlk gördüğümde o sandım, şaşırdım. Sonra daha dikkatli bakınca o olmadığını anladım. Hatta oğlumu görüntülü aradım, 'Bak, burada kim var?' dedim. Oğlum da, 'Hüsnü Çoban! Anne, ona selam söyle' diye cevap verdi. Bizim gibi o da inandı ama dikkatli bakınca öyle olmadığını anladık" diye belirtti.