Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın

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Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER ÜNLÜ OYUNCUNUN VİLLASINA DA SIÇRADI

Bu sırada müştemilattan yükselen alevler kısa sürede villaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villada hasar meydana geldi. Yangın çıkan villanın ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.