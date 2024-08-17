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Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın

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#Aras Bulut İynemli#Sarıyer#Yangın
Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 20:11

Sarıyer'de gece saatlerinde 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler villaya da sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın çıkan villanın, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

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Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

 

Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın

ALEVLER ÜNLÜ OYUNCUNUN VİLLASINA DA SIÇRADI

Bu sırada müştemilattan yükselen alevler kısa sürede villaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villada hasar meydana geldi. Yangın çıkan villanın ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın

Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın

Ünlü oyuncunun villasında korkutan yangın

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#Aras Bulut İynemli#Sarıyer#Yangın

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