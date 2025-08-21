Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan esnafa dayak: Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oyuncu Ufuk Bayraktar (43), geçtiğimiz hafta yanındaki 5 kişiyle bir restorana gitti.Arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Bayraktar, bir esnaf tarafından polise şikayet edildi. Bir süre sonra şikayet edildiğini öğrenen Bayraktar esnafın iş yerine giderek olay çıkardı. Tehditlerde bulunması ve yumruk atması üzerine esnaf Bayraktar’dan şikayetçi oldu. Bayraktar’ın tehditlerde bulunduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayraktar’ı gözaltına aldı. Oyuncu Ufuk Bayraktar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayraktar, 'Nitelikli yağma', 'Tehdit-hakaret' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Bayraktar savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haberin Devamı

RESTORANA 1 AY ÖNCE DE GİTMİŞ

Ufuk Bayraktar’ın yaklaşık 1 ay önce restorana gidip iş yeri sahibiyle aralarında sohbett ettiğine dair görüntüler de ortaya çıktı. Bayraktar’ın iş yeri sahibinden 'Koruma' adı altında yaklaşık 25 bin lira istediği, iş yeri sahibinin bunu kabul etmemesi üzerine, Bayraktar'ın bu kez iş yeri sahibinden 10 bin lira talep ettiği öne sürüldü.