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Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti!

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#Süreyya Gürsel Evren#Oyuncu#Olay Yeri İnceleme
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 00:25

Sancaktepe’de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.  

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Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor. 

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#Süreyya Gürsel Evren#Oyuncu#Olay Yeri İnceleme

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