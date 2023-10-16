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Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah

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#Erkan Can#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 07:46

Ünlü oyuncu Erkan Can, Ümraniye'de, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ünlü oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi.

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Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi. Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı 34 BK 4395 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah

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"ALKOLLÜYÜM, KANUNU DA BİLİYORUM"

Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor. Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim." diye cevap veriyor.

Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah

Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah

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#Erkan Can#Kaza#Trafik Kazası

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