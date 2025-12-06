×
Ünlü oyuncu Burak Özçivit’ten Bakan Ersoy'a ziyaret

Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 13:02

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü oyuncu Burak Özçivit ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Bakan Ersoy, ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak 'Birlikte çok güzel işlere imza atacağız' ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada kültür-sanat alanındaki güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından duyurarak şunları ifade etti:

“Sanatçı Burak Özçivit ile AKM İstanbul’da bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza ilişkin güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Pek yakında birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

 

