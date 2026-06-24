Ünlü oto galeride dolandırıcılık davasında çarpıcı iddialar: Galeri kurşunlandı, Bentley'in noter satışını alamadım

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, müşteri ve yatırımcıları dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen iş yeri sahibi Şahin Çolak'ın yakalanmasına yönelik 2 Ocak'ta Bağdat Caddesi'ndeki oto galeriye operasyon düzenlendi. Şahin Çolak'ın yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu gözaltına alındı. Oto galeride bulunan araçların bazıları sahiplerine teslim edilirken, diğer araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy'deki oto galeriye yönelik yürütülen "dolandırıcılık" soruşturması tamamlandı. İddianamede, Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak'ın "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise "nitelikli dolandırıcılık" suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle cezalandırılması istendi. Başsavcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini ve dosyada mali sorumlu olarak yer alan şirketlere kayyum atanmasına ilişkin gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etti.

Haberin Devamı

Tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu ile tutuksuz sanıklar Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak, İstanbul Anadolu Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra şikayetçi Cevher Torun ve taraf avukatları katıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

"TÜM İŞLEMLERİ OĞLUM YAPARDI"

Firari Şahin Çolak'ın babası tutuksuz sanık Şerafettin Çolak savunmasında, "Suçlamaların hiç biri benim için geçerli değil. Galeri oğlum Şahin Çolak'a aittir. Galeride tek söz sahibi oğlumdur. Ben genellikle oğlumun galerisinde oturur vakit geçiririm. 10 sene kadar önce oğlum Şahin senin adına bir şirket kuralım, ticarî amaçla faaliyet gösterecek dedi ben şirketi neden kendi adına değil de benim adıma kurduğunu bilmem, ben STV şirketi ile ilgili ben herhangi bir işlem yapmış değilim. Oğluma vekaletname vermiştim. Tüm işlemleri oğlum yapardı. Diğer oğlum Ümit'te yaklaşık 3 yıl önce Çayeli'nde çalışırken oğlum Şahin sana yeni bir dükkan açacağım gel orada dur dedi, Ümit'in de kendi başına karar alma yetkisi yoktu. Karar alma yetkisi Şahin de idi. Şirket adına herhangi bir işlem yapmadığımdan şirketin para hareketleri konusunda da bilgim yoktur" dedi.

Haberin Devamı

“SATIŞ YAPAR KOMİSYONUMU ALIRDIM”

Tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu savunmasında, "Öncelikle soruşturma güveni kötüye kullanma suçundan başladı, ardından Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmaya başlandı. Dosyada Adil Can ile tanıştırıp dolandırmaya yardımcı oluyormuşum gibi gösterildi. Ben Adil Canı tanımam. Bir şüphe uğruna 6 aydır ceza evindeyim. Ben 30 yıldır oto galeri işi yaptım sonrasında galerimi kapattım. Kendi müşteri portföyüm vardır sektörde tanınan bir kişiyim herhangi bir araç bulduğumda Şahin aracılığıyla satış gerçekleştiğinde komisyonumu alırdım. Şahin'in galerisinde vakit geçirirdim ancak aramızda iş akdi yoktu ancak yaptığımız işlerden komisyon alırdım. Bildiğim kadarıyla sanık Şerafettin Şahin'in babası olarak galeride vakit geçirirdi, sanık Ümit'de bildiğim kadarıyla Rize'den yakın bir tarihte geldi. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“BEN SİGORTALI ÇALIŞANDIM”

Tutuksuz sanık Ümit Çolak savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben 2023 yılına kadar Rize'de maden mühendisi olarak çalışıyordum. Kardeşim Şahin kendisi ile çalışmamı teklif etti. Ben hem kendisine destek olmak hem de çocuklarımın iyi eğitim alacağını tahmin ederek İstanbul'a geldim. Ziverbey’de dükkan vardı, 3 ay sonra da Bağdat Caddesi’nde dükkanın açıldığını hatırlıyorum. Ben Ziverbey’de sigortalı çalışandım. Bulunduğum şubede satılan araçlar 1 ile 5 milyon TL araçlar nispeten düşük araçlardı. Pek satış ve pazarlama tecrübem yoktu. Gelen müşteriler ile ilgilenir, araçları ekspertize gönderir. Satış gerçekleştiğinde para kardeşim Şahin'in hesabına yatırılırdı patron kardeşim Şahi’ndi. Herhangi bir müştekiyi dolandırmak adına hareket etmedim. Sanık Şerif Yalçın, Şahin'inin 15-20 yıllık arkadaşıydı eski galericidir, Bağdat Caddesindeki dükkanda vakit geçirdiklerini bilirim ancak ticaretlerini bilmem. Ayrıca 18 Haziran 2025 tarihinde Bağdat Caddesi’ndeki galeri kurşunlandı, suç örgütleri kardeşimden 20 milyon para istedi video göndererek tehdit ettiler lokma dağıttılar, Şahin süreci yönetemedi olay buraya kadar geldi" dedi.

Haberin Devamı

“BENTLEY MARKA ARAÇ BENDEDİR ANCAK NOTER SATIŞINI ALAMADIM”

Müşteki Cevher Torun, "Benim Şahin Çolak'tan şikayetçiyim, diğer sanıklardan yoktur. Ben bu olaylar olmadan 1 yıl kadar önce Porsche ve Mercedes marka jip almıştım. Bentley marka olduğunu, Porsche ve Mercedes aracı verirsem Bentley marka aracı alabileceğimi söyledi. Bende araçları fiilen teslim ettim, noter satışlarını yaptım. Kendisi ile daha önce ticaretim Bentley marka aracı da 45 milyon liraya aldım aracı da teslim aldım. Aracın üstünde kredi borcu olduğu olduğunu söyledi. Kredi borcunu kapatıp alacağımı söyledi. Bentley marka araç bendedir ancak noter satışını alamadım bu nedenle mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun adli kontrol tedbiri ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine, diğer müştekilerin ise zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma 25 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.