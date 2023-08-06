Ünlü oldu diye eşini bıçakladı

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İstanbul Üsküdar'da yaklaşık 1 yıl önce evlerine taşınan yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti önceki sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip ihbar etti. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

GEÇİMSİZLİK VARMIŞ

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, "Kız kardeşimi yoğun bakıma aldılar, kanaması var. Şoktayım" dedi. Bina sakini Ali Aydın ise "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam bana söylemişti. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.

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‘ÇOK MESAJ GELİYORDU’

Yunus Yıldırım polise verdiği ifadede, “Eşimde son zamanlarda sürekli tartışıyorduk. Bunun nedeni kayınvalidemdi. Ayrıca eşimin sosyal medya hesabına çok mesaj geliyordu. Kıskançlık sorunları yaşıyorduk” dedi.

Merve Veziroğlu Yıldırım’ın hastanedeki tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen Yunus Yıldırım dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.