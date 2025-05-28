Ünlü ödeme şirketine suçlama! ‘Bahis paraları Papara’dan’

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 13 şüpheli hakkında, “7258 sayılı Kanuna muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi.

TRANSFERLERDEN KOMİSYON ALDI

Örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı’nın yaptığı belirtilen savcılığın bilgi notunda, Karslı’nın Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğunun ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı. Papara nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasadışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği de belirtildi.

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26 BİN HESAPTAN 12 MİLYAR TL...

Papara’nın işlemlerine ilişkin Merkez Bankası ile MASAK raporlarında tespit ve değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, gerçekleştirilen işlemlerin yasadışı bahis suçunu ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, Papara’nın sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak suçun işlenmesini ve para naklini kolaylaştırdığının tespit edildiği anlatıldı.

Yapılan analiz çalışmalarında Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı ve bu hesaplardan elde edilen yasadışı finansal hacmin 12 milyar 879 milyon 558 bin TL olduğu belirtilen bilgi notunda, bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.

KRİPTO CÜZDAN SAHİPLERİ

5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasadışı bahis örgütü liderleriyle işbirliği halinde olduğu belirtilerek, Papara ödeme kuruluşunun yasadışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu da ifade edildi. Papara’nın yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, ayrıca kuruluşun faaliyetlerinin ve ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı anlatıldı. Merkez Bankası da yaptığı açıklamada, Papara nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limit uygulanacağını bildirdi.

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8 ŞİRKET 5 TEKNE VE VİLLAYA EL KOYULDU

‘Örgüt lideri ve örgüt üyeleri’ne ait PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere yaklaşık değeri yaklaşık 5 milyar TL olan toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el koyuldu. El koyulan PPR Holding ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atandı.

NEDİR BU PAPARA

23 MİLYON MÜŞTERİSİ VAR

Papara’nın internet sitesinde verilen bilgilere göre 23 milyon kullanıcısı var. Bu sistemi cazip hale getiren ise 7/24 ücretsiz para gönderimi yapılabilmesi, kart kullanım ücreti ve aidatının olmaması, otomatik fatura ödemelerinde kazanç sağlaması gibi avantajların bulunması.

GENÇ YAŞTA KIRMIZI YALIYI ALDI





Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı, 36 yaşındayken (2023 yılında) ‘Kırmızı Yalı’ olarak bilinen Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı 200 milyon liraya almasıyla gündeme gelmişti.

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YÜKSEK LİSANSLI TEKNOLOJİ ‘DEHA’SI

Papara’nın dünkü operasyonda gözaltına alınan sahibi Ahmed Faruk Karslı, 1987 doğumlu. Yani henüz 38 yaşında olan Karslı, son derece iyi bir eğitime de sahip.





İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını yaptı. 2007’den itibaren hukuk ve teknoloji sektöründe çeşitli firmalarla çalışan Karslı, telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji (fintek) gibi birçok sektörde projeler geliştirdi.

* PAPARAYI 2016’DA KURDU: 2016 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kuran Karslı, 2020- 2022 yılları arasında Papara CEO’su olarak görev yaptı. 2021 yılında PPR Holding’in kuruluşunda yer aldı.

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* SPONSOR OLMUŞTU: Papara, Fenerbahçe Spor Kulübü ile kadın futbol, kadın basketbol ve erkek basketbol takımlarının sponsorluklarını kapsayan bir anlaşmaya da imza atmıştı. Süper Lig takımlarından Trabzonspor da stat isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.





Dün sabah yapılan operasyonda, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

YERLİKAYA: VATANDAŞIN ADINA HESAPLAR AÇILARAK...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu paylaşımı yaptı: “İstanbul’da yasadışı bahis suçuna yönelik Papara A.Ş.’ye düzenlediğimiz eşzamanlı operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Papara sistemlerinde yasadışı bahis amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin lira işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasadışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı saptandı. Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Yasadışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur.”