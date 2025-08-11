×
Ünlü motosikletçi hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 10:47

Kocaeli’de, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin’in, motosikletiyle TIR’a arkadan çarparak yaşamını yitirdiği kazanın, başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı.

Ünlü motosikletçi hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yola savrulan Narin, yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Servan Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ünlü motosikletçi hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Bu arada Deniz Servan Narin’in hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, bir grup motosiklet seyir halindeyken Narin’in kullandığı motosikletin sağ şeritte ilerleyen TIR’a arkadan çarptığı anlar yer aldı. (DHA)

Ünlü motosikletçi hayatını kaybetmişti Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

