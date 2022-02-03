Ünlü model ölümden döndü: Denize uçtu

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İstanbul’da 22 yaşındaki ünlü model Ece Su Uçkan, önceki gün 22.30 sıralarında, Kadıköy’de Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Kalamış Marina'ya giren taksici Kaya, ilerlerken bir anda direksiyon kontrolünü yitirdi. Taksi denize düşüp suya gömüldü. Panik yaşayan Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü, kendi imkânlarıyla araçtan çıktı, yüzerek kıyıya ulaştı.

‘SUYUN ALTINDAYDIK’

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan, ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

Ece Su Uçkan, “Araçla 2.5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi, ben de çok iyiyim. Direkt kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık. Yüzerek çıktık. Ucuz kurtulduk” dedi. Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anları anlattı. Taksi ise dün sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.