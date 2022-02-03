Ünlü model ölümden döndü: Denize uçtu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
MHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsunMHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsun#At Harası
Dikkat Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanlarıDikkat! Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanları#Metaverse
Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadıAşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı#Koronavirüs
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıladan evlilik açıklamasıİlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması!#İlker Kaleli
İrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Dönüşüm kredisi 400 bin TL olduDönüşüm kredisi 400 bin TL oldu#Kentsel Dönüşüm
Omikron’da çember daralıyorOmikron’da çember daralıyor#Omicron
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü model ölümden döndü: Denize uçtu

#Ece Su Uçkan#Model#Taksi
Ünlü model ölümden döndü: Denize uçtu

Ünlü model Ece Su Uçkan’ın içinde bulunduğu taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkıp denize düştü. Kendi imkânlarıyla araçtan çıkan Uçkan ve taksici yüzerek kıyıya ulaştı. Uçkan, “Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ucuz kurtulduk” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul’da 22 yaşındaki ünlü model Ece Su Uçkan, önceki gün 22.30 sıralarında, Kadıköy’de Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Kalamış Marina'ya giren taksici Kaya, ilerlerken bir anda direksiyon kontrolünü yitirdi. Taksi denize düşüp suya gömüldü. Panik yaşayan Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü, kendi imkânlarıyla araçtan çıktı, yüzerek kıyıya ulaştı.

Ünlü model ölümden döndü: Denize uçtu

‘SUYUN ALTINDAYDIK’

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan, ifade vermek üzere polis merkezine gitti. 

Ünlü model ölümden döndü: Denize uçtu



Ece Su Uçkan, “Araçla 2.5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi, ben de çok iyiyim. Direkt kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık. Yüzerek çıktık. Ucuz kurtulduk” dedi. Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anları anlattı. Taksi ise dün sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Su Uçkan#Model#Taksi

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan