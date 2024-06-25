Ünlü modacının tekne turu karakolda bitti

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İddiaya göre gidilen yerleri beğenmeyen Çam, 21 Haziran’da Şövalye Adası’na gittiklerinde memnuniyetsizliğini teknenin kaptanı Remzi Kasapoğlu’na bildirip, hakaretlerde bulunarak saldırdı. Çam, iddiaya göre araya girmek isteyen Remzi Kasapoğlu’nun eşi Emine Kasapoğlu’nu da darbetti. İhbar üzerine tekneye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. İki taraf da Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürülerek ifade verdi.

Teknede yaşanan kavga sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra her iki taraftan da sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamasında asıl mağdurun kendileri olduğunu belirten Tolga Çam, darp iddialarını yalanladı. Kasapoğlu ise açıklamasında, Tolga Çam’ın yalnızca kamuoyunu yanıltmaya çalışarak kendisini mağdur göstermeye çalıştığını söyledi.



